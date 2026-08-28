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In Selzach
Heftiger Sturm reisst fast Fahne mit

Weltuntergangsstimmung in Selzach SO. Beim Unwetter reisst der Sturm fast die Fahne mit.
Publiziert: 13:43 Uhr
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Alles zum Unwetter in der Schweiz vom Freitag
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