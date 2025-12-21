In Rümlang ZH hat die Polizei am frühen Samstagmorgen zwei 16-Jährige festgenommen. Anwohner hatten offenbar Schüsse gehört. Die Beamten beschlagnahmten eine Schreckschusspistole.

Es war kurz nach Mitternacht am frühen Samstagmorgen. Bewohner im Bereich der Ifangstrasse in Rümlang ZH wollen mehrere Schüsse gehört haben.

Grund dafür sind zwei Jugendliche (beide 16), die sich unflätig verhalten. Die Polizei wird alarmiert, worauf eine Patrouille ausrückt und die beiden festnimmt. Die Aktion wird von einem Leserreporter mit dem Handy gefilmt.

«Ich habe die ganze Zeit gehört, wie es knallt», erzählt eine Anwohnerin gegenüber Blick. Sie habe gedacht, dass es sich um Feuerwerk handeln könnte. «Ich dachte, das sind einfach Jugendliche, die betrunken sind.» Eine Nachbarin habe dann die Polizei gerufen.

Nach Befragung den Eltern übergeben

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage von Blick einen entsprechenden Einsatz. Bei der Waffe handelt es sich demnach mutmasslich um eine Schreckschusspistole, die wie eine richtige Waffe aussieht. Sie wurde beschlagnahmt.

Die Polizei brachte die beiden Krawallmacher zur Einvernahme auf den Posten. Danach wurden sie den Eltern übergeben.

Die beschlagnahmte Waffenattrappe wird untersucht. Ob es tatsächlich zu einer Schussabgabe kam, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen.