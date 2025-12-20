Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Dättlikon ZH und Blumetshalde ist ein 22-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Am Samstagnachmittag ereignete sich zwischen Dättlikon ZH und Blumetshalde ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer fuhr von Dättlikon herkommend in Fahrtrichtung Blumetshalde. Kurz vor einer Rechtskurve stürzte er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Motorrad. Er rutschte dabei in der Kurve auf die andere Strassenseite und in ein entgegenkommendes Auto, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Der junge Mann wurde durch die Kollision derart schwer verletzt, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam: Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Der Lenker des Personenwagens blieb körperlich unverletzt, wurde jedoch durch ein Care-Team betreut.

Die Umfahrungsstrasse zwischen Dättlikon und Blumetshalde musste für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein und regelte den Verkehr. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wird der genaue Unfallhergang untersucht.