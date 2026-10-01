Beamte mit Schusswaffen bewachten am Donnerstagnachmittag den Eingang des Casinos in Zürich. Die Polizei bestätigte einen Einsatz wegen einer Drohung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bewaffnete Polizisten sicherten das Casino Zürich

Auslöser war eine Meldung zu einer angeblichen Drohung

Konkrete Gefahr ausgeschlossen; Abklärungen laufen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Blick am Donnerstagnachmittag den Einsatz vor dem Casino in der Stadt Zürich. Fotos von Leserreportern zeigten, wie mehrere Beamte mit Schusswaffen den Eingang des Gebäudes bewachten. Auch ein Einsatzfahrzeug war vor Ort.

Zu den Hintergründen des Einsatzes macht die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Medienmitteilung am Donnerstagabend bestätigte dann, dass die Beamten eine Meldung über eine angebliche Bedrohung im Bereich des Casinos Zürich erhalten hatten. Nach umfangreichen Abklärungen konnte eine konkrete Gefährdungslage ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Abklärungen durch die Stadtpolizei Zürich dauern an.