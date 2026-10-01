Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Bewaffnete Polizisten sicherten das Casino Zürich
- Auslöser war eine Meldung zu einer angeblichen Drohung
- Konkrete Gefahr ausgeschlossen; Abklärungen laufen
Mattia JutzelerRedaktor News
Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage von Blick am Donnerstagnachmittag den Einsatz vor dem Casino in der Stadt Zürich. Fotos von Leserreportern zeigten, wie mehrere Beamte mit Schusswaffen den Eingang des Gebäudes bewachten. Auch ein Einsatzfahrzeug war vor Ort.
Zu den Hintergründen des Einsatzes macht die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Medienmitteilung am Donnerstagabend bestätigte dann, dass die Beamten eine Meldung über eine angebliche Bedrohung im Bereich des Casinos Zürich erhalten hatten. Nach umfangreichen Abklärungen konnte eine konkrete Gefährdungslage ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Abklärungen durch die Stadtpolizei Zürich dauern an.