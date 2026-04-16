Am Donnerstag krachte ein Militärfahrzeug in Illnau von hinten in ein Auto. Der Lenker wurde mittelschwer verletzt und auf die Bahngleise geschleudert. Die Soldaten blieben unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Illnau ZH kollidierte ein Militärfahrzeug am Donnerstag mit einem Auto

Der 72-jährige Autofahrer wurde mittelschwer verletzt, Insassen unverletzt

Effretikonerstrasse stundenlang gesperrt, Unfall geschah um 8.10 Uhr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Aufregung in Illnau ZH: Am Donnerstagmorgen krachte ein Militärfahrzeug auf der Effretikonerstrasse von hinten in ein vorausfahrendes Auto. Dieses wurde daraufhin in das Bahntrassee geschleudert.

Wie kam es zum Unfall? Gegen 8.10 Uhr ist ein 21-jähriger Militärangehöriger mit einem Militärfahrzeug mit Anhänger auf der Effretikonerstrasse in Richtung Illnau gefahren. Auf Höhe der Bahnschranke wollte der vor ihm fahrende Autofahrer links in die Grauselstrasse abbiegen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Autofahrer (72) mittelschwer verletzt

Aus zurzeit noch ungeklärten Gründen kam es zur Auffahrkollision. Durch den heftigen Aufprall wurde der 72-jährige Autofahrer mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gebracht werden. Die drei Militaristen, die sich im Militärfahrzeug befanden, blieben unverletzt.

Die Effretikonerstrasse und die Grauselstrasse mussten für die Unfallaufnahme während mehrerer Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden.