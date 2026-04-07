Am Dienstagnachmittag kam es im Kreis 7 zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Fussgängerin. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich lenkte ein 28-Jähriger um etwa 15.55 Uhr seinen Lastwagen auf der Kreuzbühlstrasse stadtauswärts. Bei der Verzweigung mit der Kreuzstrasse kam es im Bereich des Fussgängerstreifens zur Kollision mit einer Fussgängerin, die den Kreuzplatz überquerte. Dabei wurde die 71-jährige Frau lebensbedrohlich verletzt und musste durch die Sanität in kritischem Zustand in ein Spital gebracht werden.

Der Unfallhergang ist unklar und wird durch die Staatsanwaltschaft Zürich und die Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich sowie Spezialist*innen des Forensischen Instituts Zürich aufgeboten. Die Sanität und Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung Zürich rückten für die Bergung und Versorgung der Verletzten aus.

Zeugenaufruf: Personen, die Angaben zum Unfallhergang vom Dienstagnachmittag, 7. April 2026, um etwa 15.55 Uhr, bei der Verzweigung Kreuzbühl-/Kreuzstrasse beim Kreuzplatz, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.