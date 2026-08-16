Am frühen Sonntagmorgen wurde im Kreis 6 ein verletzter Mann aufgefunden. Wie es zu den Verletzungen gekommen war, ist noch unklar. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich wurde am Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr eine verletzte Person durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht. Dabei handelt es sich um einen 36-jährigen Schweizer mit schweren Verletzungen.

Er wurde unterhalb der Treppe bei der Verzweigung Kloster-Fahr-Weg/Drahtschmidlisteg auf dem Boden liegend vorgefunden. Die Umstände, wie es zu den Verletzungen gekommen war, sind noch unklar. Ein Delikt kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalabteilung der Stadtpolizei Zürich geführt.

Die Polizei bittet Personen, die am Sonntagmorgen, 16. August, zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, bei der Verzweigung Kloster-Fahr-Weg/Drahtschmidlisteg, direkt an der Limmat, im Bereich des Jugendkulturhauses Dynamo, Wasserwerkstrasse 21, in 8006 Zürich, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.