Rollerfahrer (44) in Fehraltorf ZH schwer verunglückt

Ein 44-jähriger Mann prallte auf der Russikerstrasse gegen eine Mauer. Er wurde mit schweren Verletzungen per Heli ins Spital geflogen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rollerfahrer (44) stürzt in Fehraltorf ZH, schwer verletzt

Mit Rega-Heli ins Spital gebracht

Unfallursache unbekannt, Polizei sucht Zeugen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Schwerer Rollerunfall am Freitag im Kanton Zürich: Am Abend verunglückte ein Mann (44) mit einem 125er-Roller auf der Russikerstrasse Richtung Fehraltorf ZH.

In einer leichten Linkskurve geriet er aus ungeklärten Gründen über den Fahrbahnrand hinaus, touchierte eine Mauer und stürzte, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Unfallursache unklar

Eine Patrouille der Kommunalpolizei Region Pfäffikon leistete dem Mann Erste Hilfe bis zum Eintreffen eines Rettungswagens. Ein Rega-Heli flog den Rollerfahrer anschliessend mit schweren Verletzungen ins Spital.

Die Unfallursache ist noch unbekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht. Unfallspezialisten der Kantonspolizei sicherten Spuren und vermassen die Unfallstelle mit einem Laserscanner.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrsstützpunkt Hinwil, Telefon 058 648 65 90, in Verbindung zu setzen.