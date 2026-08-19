Am frühen Sonntagmorgen, am 12. Juli, wurde ein Mann anlässlich des WM-Viertelfinals Argentinien – Schweiz unter der Zürcher Hardbrücke von mehreren Unbekannten angegriffen und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 31-jähriger Deutscher von Unbekannten in Zürich schwer verletzt

Mehrere Täter attackierten ihn mit Fäusten und Fusstritten

Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen, Vorfall am 12. Juli 2026

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 4 Uhr machten Passanten am 12. Juli eine Polizeipatrouille auf eine Auseinandersetzung in der Menschenmenge im Bereich der Kreuzung Hardstrasse/Schiffbaustrasse in Zürich aufmerksam, wo sich anlässlich des WM-Viertelfinals Argentinien – Schweiz zahlreiche Fussballfans aufhielten. Die Einsatzkräfte trafen auf einen am Kopf verletzten Mann. Er wurde vor Ort durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich medizinisch untersucht und begab sich anschliessend selbständig in ein Spital.

Anlässlich der weiteren Abklärungen im Spital wurden beim 31-jährigen Deutschen schwere Kopfverletzungen festgestellt. Die Umstände, die zu den Verletzungen des Mannes geführt hatten, sind unklar. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte von mehreren unbekannten Personen mit Fäusten und Fusstritten attackiert. Die Schwere der Verletzungen zeigte sich erst bei der späteren Untersuchung im Spital, weshalb die Stadtpolizei Zürich nun Zeugen sucht. Das Opfer konnte das Spital zwischenzeitlich wieder verlassen.

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall an der Kreuzung Hardstrasse/Schiffbaustrasse (unter der Hardbrücke), am Sonntagmorgen, 12. Juli 2026, zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr, während des Spiels Argentinien – Schweiz machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich, Tel. 0 444 117 117, zu melden.