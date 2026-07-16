Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann im Kreis 4 während einer Auseinandersetzung lebensbedrohlich verletzt. Die Stadtpolizei Zürich nahm einen Tatverdächtigen fest und sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 52-jähriger Deutscher in Zürichs Bäckeranlage bei Streit schwer verletzt

34-jähriger Iraner als mutmasslicher Täter vor Ort festgenommen

Tat ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 und 8.40 Uhr

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 8.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich am Donnerstag die Meldung über eine verletzte Person in der Bäckeranlage ein, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Polizisten trafen vor Ort auf einen schwerverletzten 52-jährigen Deutschen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde er während eines Streits schwer verletzt. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt und die Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden.

Eine Patrouille der Stadtpolizei Zürich nahm in diesem Zusammenhang den mutmasslichen Täter, einen 34-jährigen Iraner, fest. Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Stadtpolizei Zürich geführt.

Personen, die Angaben zum geschilderten Vorfall in der Bäckeranlage im Kreis 4, in der Nähe des Klettergerüsts, am Donnerstag zwischen etwa 8 Uhr und 8.40 Uhr, machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden.