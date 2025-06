1/5 Und zack, ist das Handy weg. So schnell kann das gehen. Foto: Metropolitain Police

Darum gehts Handydiebstahl durch Velo-Taktik in Zürich. Täter entreissen Geräte im Vorbeifahren

Skrupellose Taschendiebe entwickeln neue Strategien, Nachahmer in Zürich angekommen

Rund ein Dutzend von 280 gemeldeten Entreissdiebstählen nutzten die Velo-Taktik Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Natascha Ruggli Redaktorin News Desk

Mal kurz auf das Handy geschaut und plötzlich ist es weg. Nicht aus der Hand gefallen, sondern geklaut. Genau das passiert in London immer mehr. Statt still und leise ihre Opfer zu beklauen, haben sich einige Kriminelle auf den dreisten, schnellen Klau spezialisiert.

Das Vorgehen ist immer gleich: Vermummte Diebe auf Rollern oder Velos nähern sich ihren Opfern unauffällig von hinten, entreissen ihnen das Handy und verschwinden. Hinterherlaufen? Keine Chance!

Vergangenes Jahr gab es noch keinen Fall

Die dreiste Masche ist als «Phone Snatching» (zu Deutsch: Telefon schnappen) bekannt und wird nicht nur in London angewandt, sondern auch hier bei uns in der Schweiz. Ein Leserreporter berichtet, dass ihm vor wenigen Tagen das Handy genau auf diese Weise entrissen wurde. Er habe auf dem Weg zum Stauffacher an einer roten Ampel gestanden und auf sein Smartphone geschaut, also plötzlich ein Velofahrer ihm dieses im Vorbeifahren entriss. Angaben zum Täter kann er keine machen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Entreiss-Methode auf dem Velo nimmt zu. Rund ein Dutzend von den 280 gemeldeten Entreissdiebstählen zwischen Juni 2024 und Juni 2025 nutzten die Velo-Taktik, wie die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage von Blick erklärt.

Zum Vergleich: Zwischen Juni 2023 und Juni 2024 wurde kein einziger Fall dieser Art verzeichnet worden!

Eine Handykette kann helfen

Hilflos der fiesen Taktik ist man aber nicht ausgeliefert. Was helfen kann: eine Handykette. So kann man das Telefon um den Hals tragen. Es einfach zu entreissen, ist dann nicht mehr so leicht.

Die britische Polizei rät dazu, dass man keine SMS oder Textnachrichten im Gehen verfassen soll. Gerade dann sei man abgelenkt und bekomme nicht mit, wenn sich jemand schnell mit einem Velo oder Roller nähert. Ebenfalls empfohlen wird, nicht am Strassenrand das Handy zu zücken, sondern lieber in der Nähe eines Gebäudes oder einer Mauer. So kann niemand von hinten angefahren kommen und einen überraschen.

Ratsam ist ebenso eine «Anti-Diebstahl-App. Diese kann der Polizei helfen, Ihr Telefon zu orten und den Dieb zu identifizieren», so die Polizei weiter.