Darum gehts
- Viehschau in Zürich-Albisrieden abgesagt wegen Arbeitsunfall beim Aufbau
- Quartiersverein entschied, keine Kühe zu präsentieren, Herbstmarkt bleibt geöffnet
- Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt, Stadtpolizei führt Untersuchungen durch
Alljährlich werden zur Viehschau im Dorfkern von Zürich-Albisrieden Kühe präsentiert und prämiert. Nur nicht in diesem Jahr. Was steckt dahinter?
Wie in einem Aushang des Quartiervereins erklärt wird, kam es am Samstagmorgen beim Aufstellen der Plätze für die Kühe zu einem Arbeitsunfall. «Eine Person wurde dabei leider verletzt», heisst es weiter. Man wünsche ihr gute Genesung. Die Stadtpolizei sei vor Ort und führe die entsprechenden Untersuchungen durch.
Zwischenfall mit Teleskoplader
Der Quartiersverein habe zusammen mit den Beteiligten entschieden, keine Kühe zu präsentieren, steht weiter im Aushang. Für Interessierte ist zumindest der bunte Herbstmarkt geöffnet.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Blick-Anfrage einen Zwischenfall mit einem Teleskoplader bei den Aufbauarbeiten. «Dabei wurde eine Person mittelschwer verletzt», so ein Sprecher. Die Abklärungen zum genauen Unfallhergang laufen.
Blick hat auch beim Quartiersverein angefragt. Dort steht eine Antwort aber noch aus.