Ein Leserreporter meldet Blick am Mittwochabend einen heftigen Unfall beim Zürcher Kreuzplatz. Ein 14-jähriges Mädchen wurde verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grosser Einsatz in Zürich: Unfall mit Tram bei Kreuzplatz

Person lag auf S18-Tram-Gleisen, Zustand noch unklar

Zürcher Stadtpolizei bestätigt Verkehrsunfall, Details unbekannt

Janine Enderli Redaktorin News

Am späten Mittwochnachmittag wurde im Zürcher Kreis 8 ein 14-jähriges Mädchen nach einer Kollision mit der Forchbahn verletzt. Zuvor hat ein Leserreporter Blick von einem grossen Polizeiaufgebot berichtet. «Eine Person liegt am Boden», schilderte der Leser.

Nach bisherigen Erkenntnissen umrundete eine 14-Jährige von der Signaustrasse herkommend ein in der Haltestelle Signaustrasse stehendes Tram.

Tram-Chauffeur leitete Notbremse ein

Eine stadteinwärts fahrende Forchbahn durchfuhr zur gleichen Zeit diese Haltestelle, als das Mädchen hinter dem Tram auf die Gleise vor die durchfahrende Forchbahn trat.

Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremse kam es zu einer Kollision. Dabei wurde das Mädchen verletzt. Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Stadtpolizei abgeklärt. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.

Die verletzte 14-Jährige wurde mit der Sanität von Schutz & Rettung zur weiteren Untersuchung ins Kinderspital gebracht.