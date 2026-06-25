Chaos im Bahnverkehr: Zwischen Dietlikon und Effretikon ZH kommt es wegen eines Brandes und einer Fahrleitungsstörung zu massiven Einschränkungen. Betroffen sind diverse S-Bahnlinien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streckensperrung Stettbach–Effretikon ZH wegen Brand und Fahrleitungsstörung

Betroffene Linien: S3, S8, S11, S12, S15, S19

Einschränkungen bis mindestens 17 Uhr laut SBB

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag war der Bahnverkehr auf der Strecke Stettbach – Effretikon ZH zwischen Dietlikon ZH und Effretikon ZH eingeschränkt. Das schreiben die SBB auf ihrer Webseite. Grund dafür waren ein Brand in Gleisnähe und eine Fahrleitungsstörung.

Ein Lösch- und Rettungszug wurde aus Richtung Effretikon aufgeboten. Ein Zug der S8 war in der Region Dietlikon blockiert, hiess es weiter. Die S8 stand zwischen Dietlikon ZH und der Region Hürlistein.

Der Brand konnte gegen 15.34 Uhr gelöscht werden. Techniker kontrollierten zu diesem Zeitpunkt die Fahrleitung. Rettungskräfte trafen bei der blockierten S8 ein. Die Passagiere wurden betreut, die Türen geöffnet. Zunächst war unklar, wie viel Zeit die Reparatur der Fahrleitung in Anspruch nehmen würde.

Gegen 17 Uhr begann die Evakution der S8-Passagiere. Dafür wurde die Strecke Dietlikon - Hürlistein Nähe Effretikon für 10 bis 15 Minuten unterbrochen. Zeitgleich traf ein Evakuationszug ein. Er brachte die Passagiere zum Bahnhof Effretikon. Anschliessend war die Strecke wieder beschränkt befahrbar.

Mehrere S-Bahnlinien betroffen

Die Einschränkungen dauern an. Betroffen sind die Linien S3, S8, S11, S12, S15 und S19. Pendler müssen sich auf Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen gefasst machen.

Ein Leserreporter meldet gegen 17 Uhr vom Bahnhof Wallisellen ZH: «Wegen der Fahrleitungsstörung geht gar nichts mehr. S19 und S8 sind in beide Richtungen ausgefallen.» Vor Ort gebe es kein SBB-Personal, dass die in der Hitze verzweifelnden Pendler unterstütze.

Bist du von dem Verkehrspuff betroffen oder bist gar in der blockierten S8? Dann melde dich bei uns per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.