Eine Panne sorgte am Dienstag für Verspätungen auf der Strecke Bern–Zürich. Der IC1 musste in Othmarsingen evakuiert werden. Blick-Fotograf Mattia Coda erreichte Zürich erst zwei Stunden nach planmässiger Ankunft.

Zug wurde in Othmarsingen AG evakuiert

Verspätung insgesamt zwei Stunden, Einschränkungen bis etwa 14.30 Uhr

Am Dienstagmittag benötigten die Fahrgäste des IC1 auf der Strecke von Bern nach Zürich starke Nerven. Mit im Zug sass auch Blick-Fotograf Mattia Coda.

«Ich habe heute um 11.31 Uhr von Bern den direkten Zug nach Zürich genommen, um zur Arbeit zu fahren. Wegen einer vermutlichen Panne an den Bremsen hatte unser Zug eine Verspätung von einer Stunde, bis er jetzt in Othmarsingen anhalten musste», meldete er der Redaktion. Am Bahnhof der Aargauer Gemeinde sei der Zug «evakuiert» worden.

Mit zwei Stunden Verspätung Zürich erreicht

«Der Bahnverkehr auf der Strecke Lenzburg – Zürich HB ist zwischen Lenzburg und Othmarsingen eingeschränkt», hiess es auf der Störungswebseite der SBB. Grund sei ein Zug, der die Strecke blockiere. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich dabei um den Zug des Blick-Fotografen. Noch bis etwa 14.30 Uhr soll es auf der Strecke zu Einschränkungen kommen. Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

Coda stieg in Othmarsingen in die S11. Ein Anschlusszug wäre laut einer Durchsage erst um 13.58 Uhr in Othmarsingen losgefahren. Mit einer Verspätung von mehr als zwei Stunden erreichte er schlussendlich Zürich.

Auf Anfrage von Blick bestätigt SBB-Sprecher Moritz Weisskopf die Panne. «Die Evakuation des Zuges hat 13.40 Uhr angefangen und konnte 13.50 Uhr abgeschlossen werden», ergänzt er die Angaben des Blick-Fotografen. Zu den Einschränkungen fügt er noch hinzu: «Die Züge Bern–Olten fahren aktuell via Burgdorf und haben bis zu 15 Minuten Verspätung.»