Zürcher Terror-Teenie legt Berufung ein

Marian NadlerRedaktor News
Das Jugendgericht Dielsdorf ZH hat einen IS-Anhänger für eine Messerattacke auf einen orthodoxen Juden in Zürich am 7. Juli zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der junge Mann wurde des mehrfachen Mordversuchs schuldig gesprochen. Die Kosten des Terror-Prozesses belaufen sich auf 180'000 Franken. Nun legt der Terror-Teenie Berufung ein. Das teilt das Jugendgericht am Donnerstag mit.
Die Tat ereignete sich am 2. März 2024. Acht Stunden vor der Tat lud der damals 15-Jährige ein Bekennervideo ins Internet hoch. Den Angriff streamte er live.