Zürcher Terror-Teenie legt Berufung ein

Im März 2024 kam es in Zürich zur Horror-Tat: Ein damals 15-jähriger IS-Anhänger attackierte einen orthodoxen Juden mit einem Messer. Er wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Jetzt legt er allerdings Berufung ein.

Marian Nadler Redaktor News

Das Jugendgericht Dielsdorf ZH hat einen IS-Anhänger für eine Messerattacke auf einen orthodoxen Juden in Zürich am 7. Juli zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Der junge Mann wurde des mehrfachen Mordversuchs schuldig gesprochen. Die Kosten des Terror-Prozesses belaufen sich auf 180'000 Franken. Nun legt der Terror-Teenie Berufung ein. Das teilt das Jugendgericht am Donnerstag mit.

Die Tat ereignete sich am 2. März 2024. Acht Stunden vor der Tat lud der damals 15-Jährige ein Bekennervideo ins Internet hoch. Den Angriff streamte er live.