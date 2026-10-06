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Zürich
Oberwinterthur: Video zeigt die Feuerwehr beim Einsatz
Brand in Dachstock
Video zeigt die Feuerwehr beim Einsatz
In Oberwinterthur ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Melde-App Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung.
Publiziert: 14:05 Uhr
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