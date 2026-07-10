Am Donnerstagabend trafen Passanten im Kreis 7 auf einen bewusstlosen Jungen, der offensichtlich verletzt war. Der 14-Jährige musste mit unbestimmten Kopfverletzungen ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 19.30 Uhr ging am Donnerstag bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung über eine verletzte Person an der Kapfstrasse ein. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen bewusstlosen 14-Jährigen, der Kopfverletzungen aufwies, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei Zürich. Der verletzte Teenager musste vom Rettungsdienst von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht werden.

An der Örtlichkeit lag ebenfalls ein E-Trottinett am Boden. Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Verletzte dieses zuvor für sich freigeschaltet. Wie der Teenager verletzt worden war, ist aktuell unbekannt. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund. Noch ist der Unfallhergang unklar und wird durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.

Personen, die zum geschilderten Vorfall am Donnerstag um etwa 19.30 Uhr an der Kapfstrasse 27 zwischen der Witikonerstrasse und Klusstrasse Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter der Telefonnummer 044 411 71 17 zu melden.