Nach Leerkündigungen von Sugus-Wohnungen – Bewohner suchen Gespräch mit Eigentümerin «Frau Bachmann, reden Sie mit uns!»

Über 200 Mieter sollen auf Ende September ihre Sugus-Wohnungen im Zürcher Kreis 5 verlassen. So will es die Eigentümerin Regina Bachmann. Am Samstag reisten nun zahlreiche Betroffene nach Zug. Am Firmensitz der Verwaltung wollten sie mit der Erbin ins Gespräch kommen.

Publiziert: 17:02 Uhr | Aktualisiert: 17:10 Uhr