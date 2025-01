«Hier liegt eine Verletzung der Nutzungsrechte als Mieter vor» Sugus-Besitzerin verbietet Protestplakate – per sofort

Nach den Leerkündigungen haben Mietende der Sugus-Häuser in Zürich protestiert. Auch mit Plakaten, die sie an ihren Balkonen befestigt haben. Eigentümerin Regina Bachmann droht deshalb nun in einem Brief.

Publiziert: 11:08 Uhr | Aktualisiert: vor 41 Minuten