Mieterin verzweifelt wegen Kündigung «Werden aus der Stadt Zürich vertrieben»

Nach den publik gewordenen Leerkündigungen in den farbigen «Sugus-Häusern» in Zürich haben am Sonntag rund tausend Personen gegen «Profitgier» und «Spekulation mit Wohnraum» protestiert. Viele von ihnen glauben nicht, dass sie in der Nähe eine Wohnung finden werden.