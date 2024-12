Der Geschäftsmann Goran Zeindler steckt hinter der Massenkündigung bei den Sugus-Häusern in Zürich. Nun soll es zur Verhaftung des umstrittenen Immobilienverwalters gekommen sein. Es läuft ein Strafverfahren gegen ihn.

Sugus-Verwalter Goran Zeindler in Zürich verhaftet

1/5 Die neue Eigentümerin von drei Wohnblöcken der Sugus-Überbauung hat alle Mieter auf die Strasse gestellt. Foto: Thomas Meier

Auf einen Blick Massenkündigung in Zürcher Sugus-Häusern sorgt für Empörung und Solidarität

Verwalter Goran Zeindler inszeniert sich als erfolgreichen Geschäftsmann mit Luxusleben

In Zürich wurde der umstrittene Immobilienverwalter nun verhaftet

Er ist der zwielichtige Geschäftsmann hinter der Sugus-Massenkündigung: Goran Zeindler (55). Um den Immobilienunternehmer gab es zuletzt viele Vorwürfe und Gerüchte. Und nun ist bekannt: Der umstrittene Geschäftsmann wurde letzten Freitag in Zürich verhaftet, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. Gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA bestätigt die Kantonspolizei Zürich, dass der Verwalter der Liegenschaften im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwyz im Kanton Zürich verhaftet worden ist.

Demnach gingen in mehreren Kantonen Strafanzeigen gegen Zeindler ein – unter anderem wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Veruntreuung. In Schwyz läuft deshalb auch ein Strafverfahren gegen den Inhaber der Allgood Property AG. Konkreteres beantwortet der zuständige Staatsanwalt Velibor Blagojevic gegenüber der «NZZ» nicht. Entsprechend ist deshalb unklar, ob Zeindler in Untersuchungshaft muss oder nicht.

16 Firmenpleiten und verlorene Millionen

Goran Zeindler ist mit seiner Firma der Verwalter der drei Sugus-Häuser, die der Erb-Millionärin Regina Bachmann gehören. Sie hat eine Leerkündigung bei allen 105 Mietsparteien beschlossen – und stellt damit über 200 Mieterinnen und Mieter auf die Strasse. Der Grund: Die Eigentümerin will ihre drei Wohnblöcke totalsanieren. Die Kündigungsfrist: drei Monate. Die Empörung über die Massenkündigung und die Solidarität mit den Betroffenen ist in Zürich riesig – bei der Stadtbevölkerung und in der Politik.

Verschiedene Medienberichte zeichnen von Zeindler das Bild eines Unternehmers, der sich gerne als erfolgreicher Geschäftsmann mit Luxus-Leben präsentiert, aber mit zumindest sehr fragwürdigen Praktiken agiert. Die «NZZ» nannte kürzlich konkrete Details zum Geschäftsgebaren des gelernten Zimmermanns: Total 16 Firmenpleiten und offene Forderungen in Millionenhöhe. Zurück bleiben verzweifelte Handwerker und Bauruinen.

Kürzlich noch im Maserati vor Sugus-Häusern entdeckt

In den Berichten wehrt sich Zeindler vehement gegen alle Vorwürfe. Diese seien Mutmassungen und Gerüchte. Er habe auch keine Schulden. Und das Strafverfahren hatte er ebenfalls abgestritten. Zur Verhaftung hat er sich bisher nicht geäussert. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bekannt ist: Zeindler lebt auf grossem Fuss. Er präsentiert sich in Golfmagazinen als Bonvivant, besitzt eine grosszügige Villa im Zürcher Oberland, trägt teure Uhren und fährt einen Maserati. In seinem Firmen-Boliden wurde Zeindler kürzlich vor den Sugus-Häusern gesichtet – kurz vor seiner Verhaftung.

