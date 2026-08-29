Mädchen (7) bei Velounfall in Oberengstringen ZH verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Oberengstringen ist ein Mädchen auf dem Velo verletzt worden. Es musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 17-Jähriger kollidiert auf der Rebbergstrasse mit 7-jährigem Mädchen auf Velo

Mädchen mittelschwer verletzt, Rettungsdienst brachte sie ins Spital Limmattal

Kantonspolizei Zürich sicherte Spuren und führte Befragungen durch

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Gegen 9 Uhr fuhr ein 17-jähriger Junge mit einem Roller auf der Rebbergstrasse. Auf der Höhe einer rechtsseitigen Baustellenabschrankung wich er leicht nach links aus.

Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem 7-jährigen Mädchen, das dem Rollerfahrer auf dem Velo entgegenkam. Beim Sturz wurde das Mädchen mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst Spital Limmattal in Spitalpflege gebracht werden.

Im Rahmen der Unfallermittlungen stand die Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Sie sicherte vor Ort Spuren und führte Befragungen durch.