Mädchen (7) bei Velounfall in Oberengstringen ZH verletzt

Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- 17-Jähriger kollidiert auf der Rebbergstrasse mit 7-jährigem Mädchen auf Velo
- Mädchen mittelschwer verletzt, Rettungsdienst brachte sie ins Spital Limmattal
- Kantonspolizei Zürich sicherte Spuren und führte Befragungen durch
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Gegen 9 Uhr fuhr ein 17-jähriger Junge mit einem Roller auf der Rebbergstrasse. Auf der Höhe einer rechtsseitigen Baustellenabschrankung wich er leicht nach links aus.
Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem 7-jährigen Mädchen, das dem Rollerfahrer auf dem Velo entgegenkam. Beim Sturz wurde das Mädchen mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst Spital Limmattal in Spitalpflege gebracht werden.
Im Rahmen der Unfallermittlungen stand die Kantonspolizei Zürich im Einsatz. Sie sicherte vor Ort Spuren und führte Befragungen durch.