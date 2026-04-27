Nach einem brutalen Angriff im August 2025 konnte einer der Verdächtigen noch immer nicht identifiziert werden. Die Kantonspolizei Zürich droht jetzt mit der Veröffentlichung unverpixelter Bilder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brutaler Angriff auf Mann (42) am 31. August 2025 in Effretikon ZH

Zwei Tatverdächtige verhaftet, dritter Täter weiterhin unbekannt trotz Ermittlungen

Nach dem 12. Mai werden Bilder veröffentlicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am 31. August 2025: An diesem Sonntagmorgen kam es nach 6 Uhr bei der Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse in Effretikon ZH zu einem brutalen Angriff auf einen Mann (42). Das Opfer wurde vom Bahnhof Effretikon her von den Tätern verfolgt und vor der Raiffeisenbank schliesslich mit Faustschlägen traktiert. Nachdem der Mann zu Boden gestürzt war, traten die Tatverdächtigen mehrfach gegen dessen Körper und Kopf und verletzten ihn dabei.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität sowie der Jugendanwaltschaft See/Oberland konnten zwei tatverdächtige Männer, ein zur Tatzeit 21-jähriger Afghane und ein 17-jähriger Schweizer, identifiziert und verhaftet werden. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich am Montag in einer Medienmitteilung. Zudem konnte Bildmaterial von einem dritten tatverdächtigen Mann gesichert werden. Da die Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des dritten Tatverdächtigen führten, wird im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Zeugenaufruf veröffentlicht.

Die Kapo macht im Zuge der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs deutlich: «Sofern bis zum 12. Mai 2026 keine Hinweise eingehen, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen, oder dieser sich nicht selbst bei der Polizei stellt, werden unverpixelte Bilder des Tatverdächtigen zu Fahndungszwecken veröffentlicht.» Personen, die Angaben zum Vorfall oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.