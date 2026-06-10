Seit Freitag wird Marlon Haselbach (26) aus Wallisellen ZH vermisst. Er brach in der vergangenen Woche zu einer Wanderung in Kandersteg BE auf und meldete sich zuletzt per SMS bei seiner Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Marlon Haselbach (26) aus Wallisellen ZH seit Freitag vermisst

Zuletzt wurde er bei der Oeschinenbahn-Bergstation gesehen

Er hat braune Haare und hatte einen Rollkoffer dabei

Marian Nadler Redaktor News

Wer hat Marlon Haselbach (26) gesehen? Der junge Mann aus Wallisellen ZH wird seit Freitagvormittag vermisst.

Marlon war vor einer Woche zu einem mehrtägigen Wanderausflug im Gebiet Oeschinensee in Kandersteg BE aufgebrochen. Gleichentags wurde er bei der Bergstation der Oeschinenbahn gesehen. Am Freitag meldete er sich letztmals per Textnachricht bei seiner Familie. Seither wird der Mann vermisst.

Der Vermisste ist 177 Zentimeter gross, hat braune Haare und trug zuletzt einen grauen Kapuzenpullover im Camouflage-Look, dazu eine dunkle Jacke und eine dunkle, lange Hose. Seine Schuhe waren über dem Knöchel geschnitten. Zudem hatte er einen schwarzen Rollkofer und eine gräuliche Einkaufstasche dabei, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich unter 058 648 48 48 in Verbindung zu setzen.