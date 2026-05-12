Nach einem brutalen Angriff auf einen Mann in Effretikon ZH am 31. August 2025 veröffentlichte die Polizei jetzt ein unverpixeltes Fahndungsbild. Zwei Verdächtige sitzen bereits in Haft, ein dritter wird nun gesucht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kantonspolizei Zürich veröffentlicht unverpixeltes Fahndungsfoto nach Angriff in Effretikon ZH

42-jähriger Mann wurde am 31. August 2025 frühmorgens schwer verletzt

Zwei Täter gefasst, dritter Verdächtiger noch gesucht – Zeugenaufruf bleibt offen

Daniel Macher Redaktor News

Nach einem gewaltsamen Angriff auf einen 42-jährigen Mann im Zentrum von Effretikon ZH Ende August 2025 hat die Kantonspolizei Zürich im Auftrag der Staatsanwaltschaft nun ein unverpixeltes Fahndungsbild eines noch unbekannten Tatverdächtigen veröffentlicht.

Der Angriff ereignete sich am frühen Sonntagmorgen des 31. August 2025 nach 06.00 Uhr vor der Raiffeisenbank an der Bahnhofstrasse 21. Gemäss bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer zunächst vom Bahnhof Effretikon verfolgt und danach vor der Bank von mehreren Männern attackiert. Die Täter schlugen mit Fäusten auf den Mann ein, nachdem dieser zu Boden ging, traten sie zudem mehrfach gegen seinen Körper und Kopf. Der 42-Jährige wurde dabei erheblich verletzt.

Erster Zeugenaufruf blieb erfolglos

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität sowie der Jugendanwaltschaft See/Oberland konnten bereits zwei Tatverdächtige identifiziert und festgenommen werden: ein damals 21-jähriger Afghane sowie ein 17-jähriger Schweizer. Zudem sicherten die Ermittler Bildmaterial eines dritten mutmasslich beteiligten Mannes.

Ein erster Zeugenaufruf vom 27. April 2026 brachte bislang keine sachdienlichen Hinweise zur Identität dieses dritten Tatverdächtigen. Deshalb wurde nun entschieden, das Fahndungsbild ohne Verpixelung zu veröffentlichen.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur abgebildeten Person machen können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kantonspolizei Zürich unter der Telefonnummer 058 648 48 48 entgegen.