Eine 71-jährige Frau soll ihren Mann im Sommer 2025 zu Hause erstickt haben. Danach soll sie die Tat gegenüber ihrem Hausarzt gestanden haben. Nun steht sie in Affoltern am Albis wegen Mordes vor Gericht.

Darum gehts Marianne P. (71) steht wegen mutmasslichen Mordes an Ehemann vor Gericht

Sie soll ihn 2025 in Mettmenstetten ZH mit einem Kissen erstickt haben

Prozess am 11. Dezember, Mindeststrafe für Mord: 10 Jahre Gefängnis

41 Jahre lang war sie seine Ehefrau. Vier Jahre lang seine Pflegerin. Und schliesslich war sie es, die ihm das Leben nahm.

So steht es in der Anklageschrift der Zürcher Staatsanwaltschaft. Nun muss sich Marianne P.* (71) vor Gericht verantworten – wegen mutmasslichen Mordes an ihrem Ehemann David P.* (†71).

Die Eheleute wohnen zusammen in Mettmenstetten ZH. Sie haben zwei Kinder. 2021 erleidet David P. einen schweren Forstunfall. Er verbringt Monate im Spital und der Reha. Er erholt sich nie mehr ganz. «Er war mit einem Rollator unterwegs», erzählt eine Nachbarin Blick kurz nach der Tat.

Sie suchte im Internet nach Infos

Gemäss Anklageschrift kann David P. nach seinem Unfall kaum mehr schlucken. Auch langes Sitzen und Stehen geht nicht mehr. Er hat chronische Schmerzen. Seine Frau kümmert sich zu Hause um ihn. Zusammen mit einer Spitex.

Ende Juni 2025 geht er erneut ins Spital, danach ins Pflegeheim. Nach einem Monat kehrt er Ende Juli nach Hause zurück. Drei Tage später soll sich Marianne P. entschlossen haben, ihn zu töten.

Als Tatwaffe soll sie ein Kissen ausgesucht haben. Denn Tabletten wären nicht infrage gekommen, da David P. kaum schlucken konnte. Und eine Waffe besass sie laut Staatsanwaltschaft nicht. Im Internet habe sie nach Informationen zum Ersticken gesucht.

Zeit mit Wecker kontrolliert

David P. soll noch zu Abend gegessen haben, wie in der Anklage steht. Dann legt er sich schlafen. Marianne P. nimmt ein Kissen vom Sofa, wickelt es in Plastik. «Dies tat die Beschuldigte, um sicherzugehen, dass keine Luft durch das Kissen dringen würde», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Sie sei ins Schlafzimmer gegangen und habe einen Wecker neben das Bett gestellt. Dann habe sie das Kissen auf David P.s Gesicht platziert und sich mit ihrem Oberkörper auf das Kissen gelegt. Der «beschränkt wehrfähige» Mann soll sie noch am Hals gehalten haben. Sie habe seine Hand weggenommen.

Auf dem Wecker habe sie kontrolliert, wie viel Zeit verstrichen war. Nach 15 Minuten habe sie das Kissen weggenommen, es ausgepackt und zurück aufs Sofa gelegt.

Am nächsten Morgen ruft Marianne P. ihren Hausarzt an und teilt ihm mit, ihren Mann getötet zu haben. Die Polizei rückt aus, kann aber nur noch den Tod von David P. feststellen.

Wollte sich selber entlasten

Seit Oktober 2025 sitzt die Seniorin im vorzeitigen Strafvollzug. Das ist üblich bei Beschuldigten, die ihre Tat gestanden haben.

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus: Marianne P. habe besonders «skrupellos» gehandelt, als sie ihren wehrlosen Mann im Schlaf getötet habe. Sie habe ihn einerseits erlösen wollen, worum er sie aber nicht gebeten habe. Andererseits habe sie sich selbst von der aufwendigen Pflege entlasten wollen.

Welches Strafmass die Staatsanwaltschaft fordert, geht aus der Anklageschrift nicht hervor. Für Mord liegt die Mindeststrafe in der Schweiz bei 10 Jahren Gefängnis. Der Prozess findet am 11. Dezember vor dem Bezirksgericht Affoltern am Albis statt. Für Marianne P. gilt die Unschuldsvermutung.

* Namen geändert