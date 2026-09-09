Am Mittwochmorgen ist es in Embrach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen und einem Töff gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall in Embrach: Lieferwagen kollidiert mit Töff, 17-Jähriger schwer verletzt

Töfffahrer überholte stehende Kolonne auf Bülacherstrasse, stürzte bei Kollision

Bülacherstrasse und Tannenstrasse für drei Stunden gesperrt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf der Tannenstrasse und wollte in die Bülacherstrasse, Richtung Bülach ZH, einbiegen. Währenddessen fuhr ein 17-jähriger Töfffahrer auf der Bülacherstrasse links an einer stehenden Kolonne in Richtung Embrach ZH vorbei, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Im Bereich der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Töff. Der Töfffahrer stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersucht.

Die Stützpunktfeuerwehr Bülach und die Ortsfeuerwehr Embrachertal sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Die Tannen- sowie die Bülacherstrasse mussten für rund drei Stunden gesperrt werden. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen sowie ein Notarzt des Spitals Bülach im Einsatz.