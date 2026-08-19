Am Dienstagabend wurden beim Flussbad Oberer Letten drei Polizisten bei der Kontrolle eines Mannes verletzt. Zwei Männer waren mit Stühlen und Flaschen aufeinander gegangen. Dabei wurden auch die Beamten verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Männer kämpften in Zürich mit Flaschen und Stühlen

Drei Polizisten verletzt, Täter griff Einsatzkräfte tätlich an

19-jähriger Guineer festgenommen, selbst verletzt und hospitalisiert

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Gegen 18.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich am Dienstag die Meldung ein, dass an der Wasserwerkstrasse im Kreis 6 zwei Männer mit Flaschen und Stühlen aufeinander losgehen würden und einer der Beteiligten von seinem Kontrahenten mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht worden sei.

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf die an der Auseinandersetzung beteiligten Männer, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei. Als die Polizisten den mutmasslichen Täter kontrollieren wollten, wehrte sich dieser massiv und griff sie tätlich an. Dabei wurden drei Beamte verletzt. Um den Mann unter Kontrolle zu bekommen, mussten die Einsatzkräfte Reizstoff einsetzen. Die Polizisten mussten sich anschliessend zur medizinischen Untersuchung in Spitalpflege begeben.

Der Beschuldigte, ein 19-jähriger Guineer, ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, wurde festgenommen. Da er sich vorgängig bei der Auseinandersetzung mit einem anderen Mann Verletzungen zugezogen hatte, musste er ebenfalls im Spital behandelt werden. Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung laufen ebenfalls polizeiliche Abklärungen.