Mieter frieren in der Wohnung «Es ist unmenschlich, was dieser Typ macht»

Kaltes Gesicht, kalte Hände und altertümliche Heizmethoden. Mit all dem müssen zurzeit Mieter eines Wohnblockes in Adliswil ZH kämpfen. Grund: Seit bald einem Monat fehlt das Heizöl, die Radiatoren in den Wohnungen sind kalt. Jetzt kritisieren die Mieter den Vermieter.