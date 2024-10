Unfallfahrer von Villmergen AG über seinen Crash «Im Schock bin ich voll auf die Bremse»

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Villmergen AG die Kontrolle über seinen leistungsstarken Wagen verloren. Dieser ist gegen einen Zaun und eine Hauswand gekracht. Am neuwertigen BMW entstand Totalschaden. Es wurde niemand verletzt.