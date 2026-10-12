Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Effretikon ZH ist in der Nacht auf Montag ein 32-jähriger Rumäne mit einem Messer verletzt worden. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete zwei Landsleute. Der genaue Ablauf ist noch unklar.

Darum gehts In Effretikon wurde ein 32-jähriger Rumäne niedergestochen

Zwei weitere Rumänen im Alter von 52 und 35 wurden verhaftet

Die Polizei löschte Feuer; Tatwaffe und Ablauf werden geklärt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Kurz nach Mitternacht erhielt die Kantonspolizei Zürich eine Meldung über einen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Effretikon ZH. Die ausgerückte Patrouille traf in der bezeichneten Wohnung auf drei Männer, heisst es in einer Mitteilung. Einer davon, ein 32-jähriger Rumäne, wies eine Stichverletzung auf.

Die Polizei übernahm die medizinische Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen der Sanität. Die beiden anderen Anwesenden, ein 52-Jähriger und einen 35-Jähriger – beides ebenfalls rumänische Staatsangehörige – wurden durch weitere aufgebotene Patrouillen der Kantonspolizei Zürich verhaftet. Die Wohnung war beim Eintreffen der Polizei voller Rauch, was auf einen Brand hindeutete. Es gelang der Patrouille den Brandherd zu identifizieren und das Feuer selbstständig löschen.

Tatwaffe sichergestellt

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte ein zuvor verbaler Streit eskaliert sein, in dessen Verlauf einer der Verhafteten seinem Opfer einen Messerstich zufügte. Der genaue Ablauf, die Hintergründe der Tat sowie die genaue Beteiligung der Verhafteten sind allerdings noch nicht restlos geklärt. Das Forensische Institut Zürich übernahm die umfangreiche Spurensicherung und stellte die Tatwaffe sicher.