Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Dällikon zwei Männer verhaftet und über 60 Kilogramm Drogen sowie hohe Bargeldbeträge sichergestellt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am frühen Nachmittag beobachteten Fahnder der Kantonspolizei Zürich ein verdächtiges Treffen zweier Männer. Bei der anschliessenden Kontrolle von einem der beiden Männer, einem 48-jährigen Serben, stellten die Fahnder rund zwei Kilogramm Kokain sicher. Beim Versuch den zweiten Mann anzuhalten, ergriff dieser mit seinem Fahrzeug die Flucht. Auf der Fahrt warf er über 40'000 Euro sowie ein Handy aus dem Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, was ihm misslang. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete den 33-jährigen Schweizer und führte mehrere Hausdurchsuchungen durch.

Bei den Durchsuchungen fand die Polizei rund 12 Kilogramm Kokain, 34 Kilogramm Amphetamin, mehrere Kilo Ketamin, Methamphetamin und Cannabis sowie mehrere tausend Tabletten Ecstasy sowie rezeptpflichtige Medikamente. Bei den beiden verhafteten Männer stellte sie zudem rund 30'000 Franken und rund 57'000 Euro sicher.

Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandels der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt. Die Staatsanwaltschaft beantragt beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für beide.