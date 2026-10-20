Mann schiesst am Bahnhof Oerlikon mit Böllern um sich

Brennende Gegenstände auf dem Gleis, Böller am Bahnhof: In Zürich Oerlikon ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Was genau geschah, ist noch unklar; eine Augenzeugin berichtet von einem flüchtenden Mann.

Darum gehts In Oerlikon warf ein Mann Böller und Brennendes aufs Gleis.

Laut Zeugin landete Brennendes neben einer Treppe; alle flohen.

Die Stadtpolizei bestätigt den Einsatz, nennt aber keine Details.

Fabrice Obrist Redaktor News

Am Bahnhof Oerlikon hat ein Mann mit Böllern um sich geschossen und brennende Gegenstände auf ein Gleis geworfen. Die Zürcher Stadtpolizei bestätigt einen entsprechenden Einsatz, kann zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keine genaueren Infos dazu geben.

«Zum Glück konnten alle wegrennen!», erzählt eine Blick-Leserin, die den Vorfall vor Ort miterlebt hat. «Das war echt beängstigend. Er ist dann über die Gleise gerannt und geflüchtet.»

Die brennenden Gegenstände seien gleich neben einer Treppe gelandet. «Wenn das auf die Treppe gekommen wäre, hätten die, die da hochgekommen sind, keine Chance gehabt», ist sie sich sicher.

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