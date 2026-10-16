Nach einem Schmuckdiebstahl bei einem Date in Dietikon ZH hat die Kantonspolizei Zürich in Subingen SO vier Personen festgenommen. Sichergestellt wurden Schmuck, Uhren und viel Bargeld.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Dienstag erstattete ein Mann im Polizeiposten Dietikon ZH eine Anzeige wegen Diebstahls. Er schilderte, dass er vor Wochen über eine Dating-Plattform Kontakt mit einer Frau geknüpft habe. Mit vermeintlich dieser Frau habe er sich am vergangenen Donnerstag in seiner Wohnung zu einem Treffen verabredet. Nach dem Besuch der Frau habe er festgestellt, dass ihm teure Schmuckstücke gestohlen worden seien.

Wenig überraschend ergaben die ersten Erkenntnisse der Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten, dass die tatverdächtige Frau nicht mit ihrem richtigen Namen in Kontakt mit dem Geschädigten getreten war. Nach intensiven Ermittlungen führten Angehörige der Kantonspolizei Zürich, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, am Donnerstag (15.10.2026) in Subingen SO eine Hausdurchsuchung durch. Dabei trafen sie in der Unterkunft auf die tatverdächtige Frau, eine 24-jährige Rumänin, sowie auf weitere Personen.

Mehrere Personen festgenommen

Bei der Hausdurchsuchung wurden die Schmuckstücke vom Diebstahl im Bezirk Dietikon identifiziert und sichergestellt. Weiter stellten die Kantonspolizistinnen und Kantonspolizisten mehrere tausend Franken Bargeld, diversen Goldschmuck sowie Taschen- und Armbanduhren sicher. Die 24-jährige Rumänin und eine 31-jährige Landsfrau, sowie zwei 26- und 30-jährige Landsmänner wurden festgenommen und nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Sie werden verdächtigt, für weitere Diebstähle verantwortlich zu sein; die Ermittlungen dazu sind am Laufen. Unter anderem wird geprüft, ob das sichergestellte, mutmassliche Deliktsgut weiteren Vermögensdelikten zugeordnet werden kann.