Am Mittwoch wurde in Zürich ein Mann bei einem Streit mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter wurde später von der Kantonspolizei an seinem Wohnort festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mann (31) in Zürich Kreis 11 mit Stichwaffe schwer verletzt

Täter (55) nach Streit zu Hause festgenommen

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwochnachmittag, kurz vor 14.30 Uhr, eskaliert im Kreis 11 die Situation: Am Sandacker wird ein Mann von einem anderen Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt. Vor Ort treffen die ausgerückten Einsatzkräfte das Opfer mit einer Schnittverletzung an. Der Mann wird von der Sanität von Schutz & Rettung in ein Spital gebracht.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilt, kam es zwischen den beiden zu einer Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits griff der mutmassliche Täter, ein Syrer 55, zu einer Stichwaffe und verletzte das Opfer (31).

Der Syrer konnte an seinem Wohnort von der Kantonspolizei Zürich festgenommen werden. Tathergang und Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.