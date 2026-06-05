DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Rechte demonstrieren am Bahnhof Winterthur
Leservideo zeigt
Rechte demonstrieren am Bahnhof Winterthur
Am Bahnhof Winterthur kommts am Freitagabend zu einer Demonstration. Die Teilnehmer zeigen den Passanten einen grossen Banner und rufen rechtsextreme Parolen.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
Kommentieren
News Schweiz
0:43
Schock in Oftringen AG
Post-Lieferwagen brennt lichterloh
0:58
Mythos um Sicherheit
Schützt steckender Schlüssel vor Einbrechern?
1:12
Ranking von US-Magazin
Schweiz als bestes Land der Welt gekürt
1:51
Reportage
Erstes Hitze-Wochenende
«Wir warten seit Wochen auf dieses Wetter»
1:23
18 Kilometer Stau vor Gotthard
Menschen stehen auf Autobahn
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen