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Rechte demonstrieren am Bahnhof Winterthur

Am Bahnhof Winterthur kommts am Freitagabend zu einer Demonstration. Die Teilnehmer zeigen den Passanten einen grossen Banner und rufen rechtsextreme Parolen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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