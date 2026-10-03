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Leservideo zeigt Flammen
Hausbrand am Dorfeingang Illnau ZH

In Illnau ZH brennt am Samstagabend ein Dach eines Wohnhauses. Ein Leservideo zeigt Flammen aus dem Fach aufsteigen.
Publiziert: vor 29 Minuten
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