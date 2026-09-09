Am Mittwochabend kollidierte ein Lastwagen mit einer Fussgängerbrücke in Zürich – weil die Ladefläche nicht eingefahren worden war. Verletzt wurde niemand. Stadteinwärts ist die A1 wegen der Bergung des Lastwagens gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lastwagen kollidiert auf der A1 bei Zürich mit Fussgängerbrücke

Fahrer vergass, Ladefläche nach dem Ausladen abzusenken

Autobahn stadteinwärts gesperrt, Statiker prüft Brückenstabilität

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Auf der A1 in Fahrtrichtung Zürich, kurz vor der Europabrücke, kam es am Mittwochabend zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Ein Lastwagenfahrer war mit seinem Laster unterwegs. Dabei hatte er jedoch etwas Wichtiges vergessen: Die Ladefläche nach dem Ausladen wieder herunterzufahren. Auf Höhe einer Fussgängerbrücke wurde ihm das schliesslich zum Verhängnis. Er kollidierte mit der Brücke und blieb hängen.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Vorfall auf Blick-Anfrage. Verletzt worden sei niemand. Derzeit sind die Einsatzkräfte für die Bergung des Lastwagens vor Ort. «Zudem muss ein Statiker überprüfen, ob die Brücke nach dem Vorfall noch stabil ist», erklärt der Mediensprecher. Die Autobahn ist deshalb auf der Fahrbahn stadteinwärts gesperrt.