Von 2.44 Uhr bis 5 Uhr Uhr gab es in der Stadt Zürich im Kreis 10 und in Oerlikon grossräumig keinen Strom. Das EWZ bestätigte eine nicht näher genannte Störung – die nach mehr als zwei Stunden behoben war.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Zürichs Kreis 10 fiel um 2.44 Uhr grossflächig der Strom aus

EWZ sprach von «Störung aufgrund technischer Ursachen»

Betroffen waren Höngg und Wipkingen, Notbeleuchtungen blieben in Betrieb

Stromausfall auch in Gebieten von Oerlikon

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Um 2.44 Uhr gingen im Stadtzürcher Kreis 10 grossräumig die Lichter aus. Noch eine Stunde später hielt der Stromausfall an. Leserreporter Remo B. zu Blick: «Wenn ich herumschaue, ist alles dunkel.»

Auch Bilder in sozialen Medien zeigen Dunkelheit, mit der Ausnahme von Notbeleuchtungen. «Ja, in Höngg ist der Strom ausgefallen», schreibt ein User auf Reddit. «Es gab ein kurzes Flackern, dann eine Sekunde, in der Computer und andere elektronische Geräte ausfielen, und schließlich ging das Licht ganz aus.»

Rund eineinhalb Stunden nach dem Ausfall bestätigte das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) auf seiner Webseite eine «Störung aufgrund technischer Ursschen». Dann, Punkt 5 Uhr, floss der Strom wieder.

Kreis 10 und Oerlikon betroffen

Ein Anruf bei der Stadtpolizei hatte bestätigt, dass der Kreis 10 weiträumig betroffen war. Zum Kreis 10 im Nordwesten der Stadt gehören Höngg und Wipkingen.

Laut einem Leserreporter waren auch Teile von Oerlikon betroffen. Ebenfalls seit 2.44 Uhr war es dort an der Leutschenbachstrasse und weiteren Gebieten dunkel gewesen, meldete ein Blick-Leserreporter. «Hunderte Wohnungen in Hochhäusern und zig Geschäfte sbetroffen.»

Über die genau Ursache des Stromausfalls lagen zunächst keine Angaben vor. Das EWZ sprach lediglich von einer «22kV-Störung».