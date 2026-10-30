In Kloten ZH hat ein maskierter Mann am Donnerstagnachmittag eine Angestellte eines Gastronomiebetriebs bedroht und Bargeld gefordert. Als sie nicht nachgab, flüchtete er mit einem E-Trottinett. Später nahm die Polizei einen 22-jährigen Schweizer fest.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr, ging in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass eben ein maskierter Mann versucht habe, einen Gastronomiebetrieb in Kloten ZH zu berauben. Der Unbekannte bedrohte eine Angestellte und verlangte die Herausgabe von Bargeld.

Nachdem die Drohung nicht die gewünschte Wirkung gezeigt hatte, floh der Mann mit einem E-Trottinett. Die sofort ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei Zürich und der Stadtpolizei Kloten fahndeten nach dem unbekannten Täter. Verletzt wurde niemand.

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen, verbunden mit den intensiven Ermittlungen, führten am späten Donnerstagabend zur Festnahme eines 22-jährigen Schweizers. Der mutmassliche Täter wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.