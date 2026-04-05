Eine Vierjährige ist am Sonntagnachmittag beim Rennen gestürzt. Daraufhin wurde das Mädchen von einer Autofahrerin erfasst. Es befindet sich schwer verletzt im Spital.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Regensdorf ZH schwer verletzt worden. Laut der Kantonspolizei Zürich ist gegen 15.45 Uhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Auto aus einem Parkhaus gefahren. Gemäss ersten Erkenntnissen rannte zur selben Zeit das Mädchen um die Gebäudeecke des Parkhauses, stolperte und stürzte.

Die Lenkerin fuhr daraufhin über das Kind. Dabei wurde dieses erheblich verletzt und musste durch den Rettungsdienst Spital Limmattal in Spitalpflege gebracht werden.

Vor Ort sicherte die Kantonspolizei Zürich und das Forensische Institut Zürich Spuren. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt.