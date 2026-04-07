Darum gehts
- Stadtpolizei-Kommandant Uster seit 26. März 2026 beurlaubt wegen Vertrauensverlust
- Grund: Verhalten während interner Untersuchung zu Verletzung von Persönlichkeitsrechten
- Führung interimistisch bei Stellvertreter Sascha Buchmann seit 28. März 2026
Der Kommandant der Stadtpolizei Uster ist seit Donnerstag, 26. März 2026, durch den Stadtrat Uster beurlaubt. Aus Sicht des Stadtrats fehlt aktuell die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie es in einer Medienmitteilung heisst.
Hintergrund des Vertrauensverlustes sei das Verhalten des Kommandanten im Rahmen einer laufenden internen Untersuchung, wie es weiter heisst. Konkret befasse sich diese mit einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten liege jedoch nicht vor.
Dem Kommandanten der Stadtpolizei wurde das rechtliche Gehör gewährt, dabei ist er seit Samstag, 28. März 2026, krankgeschrieben. Die Führung der Stadtpolizei liegt ad interim bei seinem bisherigen Stellvertreter, Sascha Buchmann.