Der Stadtrat Uster hat den Kommandanten der Stadtpolizei im März beurlaubt. Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sei aus Sicht des Stadtrats zum aktuellen Zeitpunkt nicht gegeben – offenbar liegt eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stadtpolizei-Kommandant Uster seit 26. März 2026 beurlaubt wegen Vertrauensverlust

Grund: Verhalten während interner Untersuchung zu Verletzung von Persönlichkeitsrechten

Führung interimistisch bei Stellvertreter Sascha Buchmann seit 28. März 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Der Kommandant der Stadtpolizei Uster ist seit Donnerstag, 26. März 2026, durch den Stadtrat Uster beurlaubt. Aus Sicht des Stadtrats fehlt aktuell die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Hintergrund des Vertrauensverlustes sei das Verhalten des Kommandanten im Rahmen einer laufenden internen Untersuchung, wie es weiter heisst. Konkret befasse sich diese mit einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten liege jedoch nicht vor.

Dem Kommandanten der Stadtpolizei wurde das rechtliche Gehör gewährt, dabei ist er seit Samstag, 28. März 2026, krankgeschrieben. Die Führung der Stadtpolizei liegt ad interim bei seinem bisherigen Stellvertreter, Sascha Buchmann.