Am Dienstagabend kam es zu einem Angriff auf das amerikanische Konsulat im Zürcher Kreis 8. In diesem Zusammenhang nahm die Stadtpolizei Zürich drei Personen vorübergehend fest.

Janine Enderli Redaktorin News

Kurz vor 19.45 Uhr ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass mehrere Personen vor dem Amerikanischen Konsulat aufgetaucht seien, Parolen skandiert hätten und es zu Sachbeschädigungen am Konsulat gekommen sei.

Vor Ort trafen die Polizisten auf eingeschlagene Scheiben sowie Sprayereien. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten die Einsatzkräfte drei mutmasslich involvierte Personen anhalten und kontrollieren.

Die zwei Schweizerinnen im Alter von 20 Jahren sowie ein 18-jähriger Schweizer wurden vorübergehend festgenommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.