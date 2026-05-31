Am Sonntagmorgen ist es in Zürich im Kreis 5 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei ist ein 21-Jähriger durch eine Stichwaffe schwer verletzt worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 21-Jähriger bei Streit in Zürich schwer mit Stichwaffe verletzt

Täter flüchtete mit drei Frauen, Kleinkind und dunklem Fahrzeug

Kantonspolizei Zürich sucht Zeugen, Kontakt unter 058 648 48 48

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Kurz nach Mitternacht wurde die Stadtpolizei Zürich zu einem Streit an die Duttweilerstrasse gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 21-jährigen Tunesier, der Stichverletzungen aufwies.

Der Mann wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen von Schutz und Rettung in ein Spital gebracht. Durch das Forensische Institut Zürich wurden vor Ort umfangreich Spuren gesichert.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen ihm und einem anderen Mann zu einer Auseinandersetzung. Dabei wurde der 21-Jährige mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Der Täter ergriff die Flucht. Er dürfte in Begleitung von drei Frauen und einem Kleinkind unterwegs gewesen sein. Alle fünf Personen sollen anschliessend in ein dunkles Fahrzeug (möglicherweise ein Taxi) gestiegen und in unbekannte Richtung davon gefahren sein.

Kapo sucht Zeugen

Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen werden durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität geführt.

Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.