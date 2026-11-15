Über zwölf Kilogramm Drogen, 60'000 Franken und mehrere Waffen: Die Kantonspolizei Zürich hat nach einer Kontrolle in Zürich-Leimbach zwei Deutsche wegen Verdachts auf Drogenhandel verhaftet.

Darum gehts In Zürich-Leimbach wurde ein Deutscher (34) mit Kokain gefasst

Bei ihm in Dübendorf wurde eine Deutsche (44) mitverhaftet

Über 12 Kilo Drogen, 60'000 Fr. und Waffen sichergestellt, U-Haft beantragt

Marian Nadler Redaktor News

Fahnder der Kantonspolizei Zürich haben am Donnerstagabend in Zürich-Leimbach einen Personenwagen kontrolliert. Dazu kam es um kurz vor 19 Uhr. Beim Lenker, einem Deutschen (34), fanden sie laut Kantonspolizei Zürich eine grössere Menge Kokain. Der Mann wurde verhaftet.

Anschliessend durchsuchten die Polizisten seinen Wohnort in Dübendorf. Dort trafen sie auf seine Mitbewohnerin, eine Deutsche (44). Auch sie wurde verhaftet.

U-Haft für Drogenhändler-Duo beantragt

In den Räumlichkeiten des Beschuldigten stellten die Fahnder knapp neun Kilogramm Kokain, gut zwei Kilogramm Haschisch, knapp ein Kilogramm 2C-B sowie Kleinmengen verschiedener weiterer Drogen sicher. Insgesamt geht es um über zwölf Kilogramm Drogen.

Zudem fanden die Polizisten rund 60'000 Franken Bargeld, ein Sturmgewehr mit scharfer Munition, eine Schreckschusspistole und eine Luftdruckpistole. Die beiden Verhafteten wurden wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelhandel der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich zugeführt. Diese beantragte beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft.