1/4 Die Blumenkübel stehen in Adlikon mitten auf dem Veloweg. Foto: Blick-Leserreporter

Marian Nadler Redaktor News

Marco Brauchli (62) kann nicht glauben, was er am Montag sehen musste. Auf dem Velo durchquerte er die Gemeinde Regensdorf. Dabei musste er auf einem Abschnitt zwei massiven Pflanzencontainern ausweichen. Diese standen direkt auf dem Trottoir. Brauchli verständnislos zu Blick: «In Watt nimmt es die Stadtverwaltung etwas eigenartig mit der Verkehrsberuhigung.»

Brauchli legt nach: «Die Pflanzenkübel hätte man gut am Strassenrand platzieren können. Die Kübel versperren die Sicht vor allem auf Kinder.»

Pflanzkübel schützen Fussgänger und Velofahrer

Was hat sich die Verwaltung beim Aufstellen der Kübel gedacht? Blick hat der Gemeinde Regensdorf, zu der Watt gehört, das Foto des Leserreporters vorgelegt. Diese stellt zunächst klar, dass es sich beim betroffenen Strassenabschnitt um einen Abschnitt um einen wichtigen Schulweg in Adlikon, einen knappen Kilometer von Watt entfernt, handelt.

«Dieser wurde in der Vergangenheit regelmässig von grossen Fahrzeugen verbotenerweise überfahren», teilt Gemeindeschreiber Stefan Pfyl mit. Lieferwagen und Lastwagen nahmen es vor allem beim Kreuzen also nicht so genau – und gefährdeten damit Fussgänger und Velofahrer. «Die Pflanzkübel sind also Elemente zum Schutz und tragen zur Aufwertung des Ortskerns bei.»

Pflanzkübel bleiben bis mindestens 2032

Die Gemeinde musste die Interessen der Verkehrsteilnehmer genau abwägen. «Das Aufstellen der Kübel im Strassenraum wäre aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens und des Busbetriebs nicht möglich gewesen», erläutert der Gemeindeschreiber. Nun könne sichergestellt werden, dass der Autoverkehr ohne Sicherheitsbedenken abgewickelt werden könne, der Busbetrieb nicht behindert werde und Schulkinder nicht gefährdet seien.

Die Pflanzkübel werden auch noch eine Zeit lang an Ort und Stelle bleiben. «Sie dienen der Erhöhung der Verkehrssicherheit, bis die Wehntalerstrasse im Ortskern Adlikon saniert wird. Dies ist frühestens 2032 vorgesehen, steht aber in Abhängigkeiten von anderen, kantonalen Strassenprojekten», stellt Pfyl klar.