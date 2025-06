In Watt kam es zu einem schweren Unfall zwischen einem Velofahrer und einem Fussgänger. Der 71-jährige Radfahrer, der unerlaubt auf dem Gehweg fuhr, stürzte und musste ins Spital gebracht werden.

Senior kracht in Fussgänger und stürzt – schwer verletzt

Unfall in Watt ZH

Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt. Foto: kapo zh

Darum gehts Velofahrer nach Kollision mit Fussgänger in Watt schwer verletzt

Velofahrer fuhr verbotenerweise auf dem Trottoir und war nicht fahrfähig

Johannes Hillig Redaktor News

Gegen 13 Uhr fuhr ein Senior (71) auf seinem Velo verbotenerweise auf dem Trottoir entlang der Niederhaslistrasse Richtung Dorfzentrum Watt. Als er einen entgegenkommenden Fussgänger kreuzte, touchierten sich die beiden.

In der Folge verlor der Velofahrer die Kontrolle und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst Spital Limmattal in ein Spital transportiert werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagabend mitteilt.

Feuerwehr Regensdorf ebenfalls im Einsatz

Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei davon aus, «dass der Velofahrer in nicht fahrfähigem Zustand unterwegs war».

Die Feuerwehr Regensdorf sicherte auf der Niederhaslistrasse die Unfallstelle und führte den Verkehr wechselseitig an dieser vorbei.