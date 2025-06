In Regensdorf ZH hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag den Betreiber des Lokals eines vietnamesischen Kulturvereins sowie eine seiner Mitarbeiterinnen festgenommen. Die Polizei kontrollierte das Lokal wegen des Verdachts auf illegales Glücksspiel.

Polizeieinsatz gegen illegales Glücksspiel in Regensdorf

Im Lokal fand die Polizei Hinweise auf illegales Glücksspiel (Symbolbild). Foto: Kantonspolizei Zürich

Die 43-jährige Vietnamesin habe sich illegal in der Schweiz aufgehalten und ohne Bewilligung gearbeitet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Dem 53-jährigen Lokalbetreiber werde vorgeworfen, die Frau unerlaubt beschäftigt zu haben.

Die Polizei führte den Einsatz im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission durch. Dabei habe man Hinweise gefunden, dass im Lokal illegale Pokerspiele durchgeführt werden und der Betreiber, ein vietnamesischer Staatsangehöriger, kein Wirtepatent besitze, schrieb sie.

In der gleichen Nacht kontrollierte die Kantonspolizei in Regensdorf auch einen türkischen Kulturverein, wie es im Communiqué weiter hiess. Dabei wurde eine 32-jährige Georgierin festgenommen. Sie soll sich ebenfalls illegal in der Schweiz aufgehalten und ohne Bewilligung gearbeitet haben.