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Zürich
Influencer zu Cash Hunt: «Wir mussten die Aktion abbrechen»
Influencer meldet sich
«Wir mussten die Aktion abbrechen»
Der Influencer mejorfrancisco versteckt am Samstag im Brandenbach Center in Dietlikon 10 Mal 100 Franken. Chaos bricht aus.
Publiziert: 16:11 Uhr
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